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لبنان

رئيس أركان الدفاع البريطاني: مستمرون بدعم المؤسسة العسكرية في لبنان

Lebanon 24
30-11-2023 | 07:58
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أكد رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال  Sir Tony Radakin  على أهمية دور المؤسسة العسكرية اللبنانية في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال هذه المرحلة الاستثنائية"، لافتًا إلى" استمرار دعم بلاده لها".
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كلام الأدميرال طوني جاء خلال لقائه بقائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة.
 
واستهل رئيس الأركان البريطاني زيارته بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري في باحة وزارة الدفاع الوطني.
 
في المقابل، أعرب قائد الجيش عن "تقديره للدعم البريطاني المتواصل"، مشدداً على "مواصلة التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني".

وكما استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين غسان بن جدّو مع وفد مرافق.

الوفد المرافق للقناة العماد عون على تقديمه التعازي باستشهاد الإعلاميَّين فرح عمر وربيع معماري نتيجة استهدافهما من قبل العدو الإسرائيلي أثناء قيامهما بواجبهما الإعلامي في المناطق الحدودية الجنوبية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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