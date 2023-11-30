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لبنان

إشكال بسبب زحمة السير!

Lebanon 24
30-11-2023 | 08:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطريق الممتد من منطقة مجدليا وصولاً الى منطقة العيرونية - قضاء زغرتا، يشهد زحمة سير خانقة والسير شبه متوقف هناك.

وعُلم أنّ إشكالاً وقع على طريق عام العيرونية، بين عددٍ من الاشخاص، بسبب زحمة السير.
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إشكال

زحمة سير

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