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لبنان

بوحبيب: على إسرائيل ان تنفذ قرارات الأمم المتحدة

Lebanon 24
30-11-2023 | 09:24
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، قائد هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الجنرال باتريك غوشا.
 
وقال بو حبيب ان "لبنان في حالة الدفاع عن النفس ويجب أن تتوقف الانتهاكات الاسرائيلية البحرية الجوية البرية".
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ولفت الى أنه تم خلال اللقاء عرض للاوضاع في جنوب لبنان وأهمية التعاون بين الUNTSO والسلطات اللبنانية لمنع التصعيد".
 
كذلك استقبل بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وأبلغها انه "على إسرائيل ان تنفذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص فلسطين، حيث ان حل الصراع في الشرق الأوسط يبدأ من فلسطين من خلال حل الدولتين بناء على المبادرة العربية للسلام "الأرض مقابل السلام".
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