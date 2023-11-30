الأبيض: واجب القطاع الصحي البقاء على جهوزية عالية

تفقد وزير الصحة العامة فراس الأبيض، يرافقه رئيس دائرة المستشفيات في الوزارة هشام فواز، مستشفى مشغرة الحكومي.

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واطلع الابيض من مديرها العام الدكتور عباس رضا على جهوزية المستشفى للحالات والأوضاع الطارئة، التي تأتي ضمن التحضير لخطة طوارئ، بالإضافة إلى افتتاح قسم الـ"سكانر" في قسم الأشعة.وقال الابيض في لقاء موسع في المستشفى: "لدينا في لبنان حرب واعتداءات وعدوان وهناك شهداء سقطوا، والكلمة الأساسية في أي حرب هي الجهوزية. ونحن كقطاع صحي واجبنا ألاساسي أن نكون على درجة عالية من الجهوزية في حال لا قدّر الله حصلت أي اصابات نكون موجودين وندعم أهلنا. وفي تأمل في أداء العدو الإسرائيلي وأسلوبه، خصوصا ما فعله في غزة. فقد استهدف القطاع الصحي لأنه يشكل جزءا من الصمود والإرادة لأي مجتمع، لذلك يعتقد أنه في حال استطاع كسر هذا القطاع، فهو يحدّ من إرادة هذا الشعب وعزيمته، فوجب علينا الرد برفع جهوزيتنا والخطوات التي حصلت في موضوع التحضير والتدريب، وتم إقرار سلف للمستشفيات الحكومية تسمح لها بتأمين حاجياتها، وصدر المرسوم، وهذا الأمر طال بعض المستشفيات في الخطوط الأمامية، ولقد وجدت أن الأمور جيدة في مستشفى مشغرة والجهوزية بأفضل وضعية، ويضاف إلى ذلك هموم الناس والخدمات التي يمكن لنا أن نقدمها لهم لا سيما في هذا الظرف الإقتصادي الصعب، خصوصا للطبقات الأكثر هشاشة، فالملجأ الأول لها هو المستشفى الحكومي وخطتنا في وزارة الصحة تطوير القطاع الصحي الحكومي وتكبيره".