بالمدفعيّة... إسرائيل تقصف الجنوب في هذه الأثناء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق 10 قذائف مدفعيّة، على خراج بلدة مروحين، وجبل بلاط في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وقد سقطت بعض القذائف قرب مركز "اليونيفيل" في بلدة مروحين.