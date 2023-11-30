أصوات إنفجارات تُسمع في جنوب لبنان... ما هو مصدرها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أصوات الإنفجارات التي يتردد صداها في المناطق الحدودية، تبيّن أنّها تعود لتدريبات يُجريها العدوّ الإسرائيليّ، داخل الأراضي المحتلة.





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