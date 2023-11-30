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لبنان

أصوات إنفجارات تُسمع في جنوب لبنان... ما هو مصدرها؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 10:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أصوات الإنفجارات التي يتردد صداها في المناطق الحدودية، تبيّن أنّها تعود لتدريبات يُجريها العدوّ الإسرائيليّ، داخل الأراضي المحتلة.

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انفجارات

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