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لبنان

الرامي نقيباً لأصحاب المطاعم لولاية جديدة

Lebanon 24
30-11-2023 | 10:41
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فازت لائحة المرشحين لمجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان بالتزكية، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية ظهر اليوم في فندق فينيسيا.
 
وعقد مجلس النقابة الجديد جلسة تمّ خلالها توزيع المناصب على الشكل الآتي: طوني الرامي رئيساً، خالد نزها نائباً للرئيس، اتيان صبّاغ  أميناً للسرّ، عارف سعاده أميناً للصندوق. كما فاز كلّ من شيرين صالحة، مايا بخعازي، نون ودوري دكاش، شريف ضومط، يوسف عقيقي، ميشال عجي، مصطفى الصمد ومكرم ربيز أعضاءً في المجلس.
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واستهلّ النقيب الرامي جلسة الجمعية العمومية بكلمة ترحيبية وبقراءة تقرير النقابة، متمنياً "النجاح للمجلس الجديد في ظلّ الأوضاع التي يمرّ بها لبنان"، وآملًا "بالعمل كفريقٍ واحدٍ متماسك في خدمة القطاع السياحيّ عموماً والمطعميّ خصوصاً".

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