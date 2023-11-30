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لبنان

لجنة المال تابعت دراسة مشروع الموازنة

Lebanon 24
30-11-2023 | 10:44
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة تابعت في خلالها دراسة واقرار مشروع موازنة 2023.

وقالت اللجنة عقب الجلسة: "لقد تقدّمنا بشكل كبير في انجاز مواد قانون الموازنة. وقد انجزنا تعديلات قوانين ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الاختراع والحماية الفكرية  والاملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الانتقال. وقد الغينا ما ألغيناه وعلقنا ما علقناه، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي والاقتصادي لها وتعيد صياغتها وفقاً لمبدأ العدالة الضريبية وعدم استحداث ضرائب جديدة ورسوم جديدة على المواطن". 
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