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لبنان

مخزومي: ناقشنا ولودريان الملف الرئاسي

Lebanon 24
30-11-2023 | 10:45
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نشر النائب فؤاد مخزومي صورة على منصة "أكس" خلال لقائه والنائب ميشال معوض، ممثلين كتلة تجدد، الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان في قصر الصنوبر"، وقال: "لبينا دعوة لودريان إلى غداء عمل، بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو".

وناقش المجتمعون بحسب مخزومي، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر تطورات الهدنة الموقتة في غزة، إضافة إلى الملف الرئاسي.
 
وقال مخزومي في تغريدته: "وشددنا على ضرورة تتويجه بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن. كذلك، أكدنا عدم السماح بحصول أي تدخلات سياسية في عمل المؤسسة العسكرية مع ضرورة تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون لمنع الفراغ في قيادة الجيش وحماية هذه المؤسسة الوطنية، عدا عن تأكيد تنفيذ القرار 1701 بكل بنوده والتنسيق الكامل مع قوات اليونيفيل".
 
 
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