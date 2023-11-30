اختتام اعمال المساحة في الجزء المحرر من هونين العقارية

أعلن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر اختتام اعمال المساحة في الجزء المحرر من منطقة هونين العقارية المتاخمة للحدود مع العدو الاسرائيلي، وذلك بعد خمس سنوات من انطلاقتها (27 اب 2018).

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وأشار القاضي في قراره الى ان "هناك اجزاء ما تزال محتلة من قبل العدو"، داعيا "المديرية العامة للشؤون العقارية الى اتخاذ ما تراه مناسبا لناحية متابعة المسح للجزء المحتل بالوسائل المتاحة بعد مراجعة من يلزم".



وجاء في قرار مزهر الموجه الى المديرية العامة للشؤون العقارية :

"لما كنا قد أعلنا اختتام أعمال المساحة في الجزء المحرر من منطقة هونين العقارية المتاخمة للحدود مع العدو الإسرائيلي، وفقا لأحكام القرار رقم 1926/186، ولما كان ثمة أجزاء من منطقة هونين العقارية لا تزال محتلة من قبل العدو وهي من ضمن الأراضي اللبنانية وتتبع عقاريا لهونين، ولما كان الدستور اللبناني ومبادئ القانون الدولي والداخلي والمصلحة الوطنية العليا تحتم علينا اتخاذ كل الإجراءات الممكنة والمتاحة للحفاظ على الأراضي اللبنانية ولمطابقة أعمال المسح للمناطق العقارية مع الواقع،



لذلك: نطلب إليكم وبعد تبلغكم قرارنا باختتام أعمال المساحة نهائيا في الجزء المحرر من منطقة هونين العقارية اتخاذ ما ترونه مناسبا لناحية متابعة المسح للجزء المحتل بالوسائل المتاحة بعد مراجعة من يلزم.



وفي الحيثيات انه :

تنفيذ الأحكام المادة 19 من النص الجديد للقرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 والعمل بالقرار رقم 44 المؤرخ في 20 نیسان 1932 محضر ختام عمليات التحديد الموقت المنطقة العقارية هونين قضاء مرجعيون وفقا للمرسوم رقم 3981 المؤرخ في 6/10/2000 القاضي بافتتاح عمليات التحديد، والتحرير الصادر عن القاضي العقاري والمحدد به مباشرة هذه العمليات قـد أجرى المساح المحلف من 21 -12-2019 الى 16-8-2023

التحرير والتحديد الموقت لعقارات مرقومة من 1 الى 335 والتي سلمت محاضر تحديدها والتصميمات والمستندات المربوطة بها الى القاضي العقاري بتـاريـخ تـنـظيـم هـذا المحضر، وفقا للجرد المرفق وعدا ذلك فإن المختار الموقع ادناه يشهد :

أمر إفتتاح أعمال التحرير والتحديد

1 - انه تبلغ بتاريخ 9-12-2019 امر افتتاح اعمال التحرير والتحديد

2 – أنه وفقاً لاحكام المادة 10 من القرار رقم 186 قد دعـا المـلاكين ومـدعي الحقوق لحضـور الـعـمـلـيـات المذكورة أعلاه

3 - أنه وفقاً لأحكام المادة 12 من القرار رقم 186 قد حضر عمليات تحرير وتحديـد العـقـارات والأمـوال غير المنقولة

قد علق هذا المحضر على باب المحكمة بتاريخ 11-9-2023 وصار تبليغه في اليوم نفسه الى المكتب العقاري المعاون والى أمانة السجل العقاري والى مصلحة المسـاحـة".



واصدر مزهر قراره الختامي وفيه :

"قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة هونين

ان القاضي العقاري لمنطقة النبطية احمد مزهر

بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926

المعدلة بالمادة الأولى من القرار 44 ل.ر. تاریخ 20 نيسان سنة 1932 .

وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة هونين العقارية المؤرخ في 11-9-2023 والمعلن عنه بتاريخ 11-9- 2023

وحيث ان مهلة الثلاثين يوماً الممنوحة للمالكين، والمحاورين، والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعترضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييداً لمدعاهم قد انتهت في اليوم 11-10-2023، يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة وذلك فقط في المنطقة المحررة حيث جرى افتتاح الاعمال".



