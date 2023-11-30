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لبنان

حميه: مرافئ لبنان مؤهلة لتكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل

Lebanon 24
30-11-2023 | 11:06
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 اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية والوفد المرافق، في إطار لقاءاته على هامش زيارته الى بريطانيا للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن، وبحضور السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى، مع الوفد البرازيلى المشارك في اعمال الجمعية العمومية للمنظمة برئاسة رئيس الأركان العامة للبحرية وممثل السلطة البحرية الأدميرال خوسيه أوغوستو دا كونها دي مينيزيس، ورئيس لجنة التنسيق لشؤون المنظمة البحرية الدولية الأدميرال كارلوس هنريكي دي ليما زامبيري.
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وبحث حمية مع الوفد البرازيلى السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات على مستوى قطاعي المرافئ والنقل البحري وامكانية الإفادة من الخبرات البرازيلية في مجال استخدام الطاقة البديلة في السفن التجارية.

كما أكد أن "علاقات الصداقة بين لبنان والبرازيل يمكنها أن تتعزز من خلال المجالات والقطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وخصوصا في قطاعي المرافئ والنقل البحري"، مشيرا إلى أن "مرافئ لبنان تملك من الموقع والمواصفات ما يؤهلها لأن تكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل البحرية التي ترسم اليوم في العالم".

ولفت الى أن "الخبرات البرازيلية في قطاع النقل البحري، وخصوصا استخدام الطاقة البديلة في تسيير سفن الشحن، يمكن لها أن تفتح آفاقا للتعاون مع لبنان لإفادته في هذا المجال، وذلك نظرا لارتفاع اسعار مصادر الطاقة المعروفة".

الى ذلك، اتفق الجانبان اللبناني والبرازيلي على "التحضير لعقد لقاءات على مستوى وزارتي البلدين، وتشكيل لجان تقنية بينهما لمتابعة الملفات التي تمت مناقشتها".
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