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لبنان

في طرابلس... محاولة سرقة فاشلة فجراً!

Lebanon 24
30-11-2023 | 11:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أقدموا على محاولة سرقة سيارة فجر اليوم كانت مركونة على شارع بور سعيد من نوع "ب ام" عائدة لـ"ز. ر" من مدينة الميناء.

وبعثر السارقون محتويات السيارة وخلعوا قفل الصندوق وسرقوا بطارية السيارة ومسجلة، الا ان محاولتهم باءت بالفشل 
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وقد علم ان صاحب السيارة سيقوم بالادعاء  لدى فصيلة الميناء ضد مجهول
المصدر: خاص "لبنان 24"
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