دوي قذائف ورشقات نارية... إليكم ما يحصل جنوباً

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن بعض أهالي بلدات القطاعين الغربي والأوسط جنوبي ‌ لبنان سمعوا أصوات رشقات نارية ودوي قذائف.



وتبين أنها ناجمة عن تدريبات يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي داخل مستوطنة شلومي على الحدود مع لبنان.

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