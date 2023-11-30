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لبنان

صدمه بسيارته وأطلق النار... هكذا تطوّر إشكال فردي داخل نادٍ لكمال الاجسام في طرابلس

Lebanon 24
30-11-2023 | 12:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً فردياً وقع بين كل من المدعو "ق.ع" من جهة و "م.ع" و "م.ج" وآخر من آل "م.س" من جهة اخرى داخل نادٍ لكمال الاجسام في منطقة جبل محسن في طرابلس، وتطور الى تضارب بينهم.
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ثم انتقل الاشكال الى الخارج ليعمد الطرف الاخير على صدم الاول بسيارة لدى مغادرة الجميع المكان وجرى اطلاق الأعيرة النارية في الهواء أصيب على اثرها "ق.ع" بجروح.

ونقل بواسطة فرق الاسعاف الى مستشفى المظلوم للعلاج.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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