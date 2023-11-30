أعمال الصيانة انتهت.. يمكنكم المرور على هذه الطرقات



أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إعادة فتح السّير في جميع الاتّجاهات المؤديّة إلى نفقي المطار- الكوكودي المتجهين نحو الجنوب بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة.





وجاء في بيان صادر عن المديرية أنه "إلحاقًا للبلاغات الصادرة بتواريخ سابقة بشأن أعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار – "الكوكّودي"/ المسلك الغربي باتجاه الجنوب من قِبل إحدى الشّركات المتعهّدة، والتّي كانت قد استُهلّت بتاريخ 27/11/2023. بتاريخ اليوم، تمّ الانتهاء من أعمال الإنارة، وسيُعاد فتح السير في جميع الاتّجاهات على الأوتوستراد والطرقات المؤدّية إلى الأنفاق المذكورة".

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