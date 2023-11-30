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لبنان

بين لودريان وباسيل... لقاء الدقائق السبع المتوترة

Lebanon 24
30-11-2023 | 13:32
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أفادت قناة "الـMTV" بأنه "لم يكد جان ايف لودريان يصل الى ميرنا الشالوحي حتى غادرها بعد سبع دقائق فقط".

وأشارت إلى أن لودريان دخل مقر التيار الوطني الحر وطلب مباشرة من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون  باعتبار ان كل الكتل النيابية موافقة، إلا أن الطلب فاجأ باسيل، الذي أجاب ان موقفه واضح ومعلن والتمديد مخالف للدستور والقوانين والتيار لن يكسر هذا المبدأ.
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كما قال باسيل إنه على الرغم من تعلق "التيار" الراسخ بالمؤسسة العسكرية إلا أن هذا الموقف ليس شخصياً من العماد جوزف عون.

ولفتت MTV إلى أنه بعكس هذه السلبية، كان لو دريان انتزع صباحاً من "حزب الله" وعداً بدرس طرح الخيار الثالث لرئاسة الجمهورية ومقاربته بايجابية، وهو التقى النائب محمد رعد في مقر كتلة الوفاء للمقاومة بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في الحزب عمار الموسوي والسفير الفرنسي في لبنان.

وكان "لبنان 24" قد ذكر اليوم أن لقاءً "مختصراً جداً قد عقد بين لودريان وباسيل، تتابعونه عبر الضغط على هذا الرابط
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