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لبنان

موقف فرنسي جديد من التمديد لقائد الجيش.. هذه آخر المستجدات

Lebanon 24
30-11-2023 | 13:37
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كشفت مصادر سياسية رفيعة لقناة "الجديد" أن "الموقف الفرنسي من التمديد لقائد الجيش جديد وخصوصاً أنه يتناقض والموقف القطري المهتم أكثر بتعيينِ قائد جديد".


كذلك، أشارت المصادر الى أنه "على الرغم من أن الموقف الأميركي يفضل التمديد لقائد الجيش جوزيف عون الا أنه لا مشكلةَ لديه بأيّ صيغة تحفظ إستقرار المؤسسة العسكرية وتضمن عدمَ الفراغِ فيها".
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