Advertisement

لبنان

أصيب بطلق ناري من سلاح حربي... محاولة انتحار فاشلة في بعلبك؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1136086-638369810043150507.jpg
Doc-P-1136086-638369810043150507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه جرى نقل المدعو "ر.ل"، وهو ابن مدينة بعلبك، الى احدى مستشفيات المنطقة بعد اصابته بطلق ناري من سلاح حربي في فخذه الايمن، وذلك داخل منزله في عين بورضاي.

وأشارت معلومات اولية إلى اقدامه على الانتحار وفشل محاولته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء لميقاتي مع رئيس هيئة الأمم المُتحدة لمُراقبة الهدنة.. متابعة لوقف اطلاق النار وتنويه بدور الحكومة لتنفيذ القرار 1701
lebanon 24
01/12/2023 00:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اسرائيل ستخضع للضغوط.. وقف اطلاق النار في اللحظة الاميركية
lebanon 24
01/12/2023 00:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان "راجع" وعبد اللهيان : "ان لم يحصل وقف مستدام لاطلاق النار فستسوء الامور"
lebanon 24
01/12/2023 00:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني: لتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومن ثم الانتقال إلى البحث في حلّ سلميّ مُستدام
lebanon 24
01/12/2023 00:16:42 Lebanon 24 Lebanon 24

اطلاق

نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2023-11-30
15:30 | 2023-11-30
15:27 | 2023-11-30
13:37 | 2023-11-30
13:32 | 2023-11-30
13:29 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24