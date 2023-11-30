أصيب بطلق ناري من سلاح حربي... محاولة انتحار فاشلة في بعلبك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه جرى نقل المدعو "ر.ل"، وهو ابن مدينة بعلبك، الى احدى مستشفيات المنطقة بعد اصابته بطلق ناري من سلاح حربي في فخذه الايمن، وذلك داخل منزله في عين بورضاي.



وأشارت معلومات اولية إلى اقدامه على الانتحار وفشل محاولته.

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