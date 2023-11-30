سلام: نلعب دوراً لإعادة إحياء العلاقات بين لبنان والدول العربية

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اشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الى اننا "نلعب دوراً لإعادة إحياء العلاقات بين لبنان والدول العربية، وربما لأنني التقيت عدداً كبيراً من المسؤولين في قطر فُهمت هنا كأنني تخطيت صلاحياتي".واوضح سلام في حديث تلفزيوني، أنه "لا يريدون في البلد مَن يعمل بطريقة مختلفة كمحاسبة شركة تأمين كبيرة مخالفة للقوانين وعليها مستحقات بملايين الدولارات إنما المطلوب مني "غض النظر".