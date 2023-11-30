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لبنان

"عنعنات" في العلاقة

Lebanon 24
30-11-2023 | 18:00
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لاحظ معنيون أن التفاهم بين طرفين انتابت علاقتهما "عنعنات" في محطات مفصلية وضع مجدداً على سكة الاستمرار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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