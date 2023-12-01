فقدان الاتصال بمركب في المياه اللبنانية.. والجيش يتحرك

أشارت معلومات أولية لمندوبة "لبنان 24" الى ان مركباً تعطل في المياه الاقليمية اللبنانية وفقد الاتصال بالمجموعة التي على متنه.وعلى الفور تحركات فرق من الجيش باتجاهه.