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لبنان

فقدان الاتصال بمركب في المياه اللبنانية.. والجيش يتحرك

Lebanon 24
01-12-2023 | 00:44
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أشارت معلومات  أولية لمندوبة "لبنان 24" الى ان مركباً تعطل في المياه الاقليمية اللبنانية وفقد الاتصال بالمجموعة التي على متنه.
وعلى الفور تحركات فرق من الجيش باتجاهه.
 
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لبنان

المياه الاقليمية

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