مسلسل الهجرة غير الشرعية تابع.. هذا ما جرى فجر اليوم

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تمكنت القوات البحرية في الجيش من إنقاذ مركب على متنه عائلات واطفال سورية كانوا قد غادروا بصورة غير شرعية عبر بحر العبدة شمال لبنان بإتجاه قبرص بحسب ما افادت المصادرو كان المركب قد تعرض لعطل في عرض البحر على بعد عدة اميال حيث تم سحبه الى الداخل اللبناني، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".