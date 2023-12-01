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لبنان

مسلسل الهجرة غير الشرعية تابع.. هذا ما جرى فجر اليوم

Lebanon 24
01-12-2023 | 03:06
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تمكنت القوات البحرية في الجيش من إنقاذ مركب على متنه عائلات واطفال سورية كانوا قد غادروا بصورة غير شرعية عبر بحر العبدة  شمال لبنان بإتجاه قبرص بحسب ما افادت المصادر 

و كان المركب قد تعرض لعطل في عرض البحر على بعد عدة اميال حيث تم سحبه الى الداخل اللبناني، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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