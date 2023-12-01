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لبنان

وعكة صحية ألمت بشخصية أمنية رفيعة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2023 | 01:15
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لفتت مصادر أمنية الى أن توعكاً صحياً أصاب قبل أيام قليلة أحد أبرز الشخصيات الأمنية اللبنانية، فتوجه على أثرها الى أحد مستشفيات بيروت الجامعية حيث خضع لتمييل لشرايين القلب كانت نتائجه إيجابية، وغادر المستشفى في غضون ساعتين وأكمل نشاطه وإستقبالاته السياسية والعسكرية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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