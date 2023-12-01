وعكة صحية ألمت بشخصية أمنية رفيعة

لفتت مصادر أمنية الى أن توعكاً صحياً أصاب قبل أيام قليلة أحد أبرز الشخصيات الأمنية اللبنانية، فتوجه على أثرها الى أحد مستشفيات بيروت الجامعية حيث خضع لتمييل لشرايين القلب كانت نتائجه إيجابية، وغادر المستشفى في غضون ساعتين وأكمل نشاطه وإستقبالاته السياسية والعسكرية.

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