شخصية لبنانية تتحرّك أميركياً: قد تتسببون بإشكالات داخل المؤسسة!

لفت مصدر دبلوماسي الى أنّ شخصية لبنانية سياسية تحظى بمنصب نيابي خصصت زيارة الى الولايات المتحدة الاميركية، وأجرت عدداً من اللقاءات البعيدة من الإعلام، تمحورت كلها حول إقناع الإدارة الأميركية أو الشخصيات الفاعلة على مستوى ملف الشرق الأوسط ولبنان بضرورة الإبتعاد عن فكرة الدفع بإتجاه التمديد أو تأجيل التسريح لقائد الجيش العماد جوزف عون.

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وأشار المصدر إلى أنّ هذه الشخصية أكدت لمحاوريها بأن هذا التمديد، إذا حصل بطريقة غير قانونية، من "دون رضى وزير الدفاع" سوف يؤدي الى طعن وربما الى إشكالات إدارية داخل المؤسسة العسكرية الأهم، لبنان في غنى عنها اليوم في ظل الوضع الذي تمر به من فراغ المؤسسات وتحلّلها.