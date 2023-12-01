توجيه رسائل من لبنان: "سنتدخل كالسابق"

أكدت مصادر مُطلعة أنّ "حزب الله" أبلغ جميع من تواصلوا معه من الوسطاء، أنه في حال اندلعت الاشتباكات مجدداً في غزة، فإنه سيعاود التدخل من الجانب اللبناني عبر استهداف الجيش الاسرائيلي.

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وتقول المصادر إنّ الحزب رفض إعطاء أي ضمانة بعدم تحريك الجبهة الجنوبية، لا بل أكّد أنَّ جبهات عدة ستتحرك كما كان حاصلاً في الاسابيع الماضية لدعم حركة "حماس".

وتشير المصادر إلى أنَّ البيان الذي صدر عن القوات المسلحة اليمنية والذي أعاد تهديد اسرائيل بالتدخل عبر القصف أو عبر قطع الطرق البحرية في البحر الحمر، دليل على التوجه العام في "المحور".