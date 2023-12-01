وزير بارز يلوّح في وجه خصومه: "بدي حطن بالحبس"

يقول أحد الوزراء البارزين، خلال جلسات عدّة، إنّه "يخوض معركة شخصيّة لن يتراجع عنها في وجه مَن يقف وراء الحملة المدفوعة الأجر التي تطال إبن شقيقه في ملفّ حساس"، قائلاً: "بدي اعملن شغلي ومشغلتي لو بدي حطن بالحبس".

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