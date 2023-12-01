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لبنان

وزير بارز يلوّح في وجه خصومه: "بدي حطن بالحبس"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2023 | 02:45
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يقول أحد الوزراء البارزين، خلال جلسات عدّة، إنّه "يخوض معركة شخصيّة لن يتراجع عنها في وجه مَن يقف وراء الحملة المدفوعة الأجر التي تطال إبن شقيقه في ملفّ حساس"، قائلاً: "بدي اعملن شغلي ومشغلتي لو بدي حطن بالحبس".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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