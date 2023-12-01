لماذا تهتم فرنسا بملف قيادة الجيش؟

علّق مصدر سياسي مُتابع على الإهتمام الفرنسيّ بملف قيادة الجيش والتمديد للعماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية.

ولفتَ المصدر إلى أنَّ الفرنسيين يريدون تحصين آخر مؤسسة ما زالت متماسكة في لبنان وسط تضرر إدارات الدولة من الأزمة المتفاقمة، وأضاف: "التدخل الفرنسي الآن يرتبط بملف حساس والمطلب من قبل باريس إيجابي.. وللمنزعجين من أي كلام فرنسي بشأن ملف قيادة الجيش، فلتكن المبادرة داخلية وليكن التمديد بقرارٍ سياسي لبناني بحت، وعندها لا نضطر لأن نتحدث عن تدخلات خارجية في قضية حساسة جداً تؤثر على الوضع الأمني في البلد".