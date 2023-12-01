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لبنان

عاجل من الجنوب.. ماذا يجري هناك الآن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2023 | 02:02
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كشفت مصادر ميدانيّة في الجنوب لـ"لبنان24" إنَّ الوضع مستقرّ حالياً عند الحدود مع فلسطين المحتلة وذلك رغم إنهيار الهُدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، صباح اليوم.
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ونفت المصادر الأنباء التي تمّ تداولها عن سماع رشقاتٍ نارية عند الحدود، مؤكدةً أنّ الأوضاع هادئة في الوقت الرّاهن وما من حدثٍ أمني يُذكر الآن. 

وأشارت المصادر إلى أنه لا تحرّكات إسرائيلية أبداً على طول الحدود، موضحةً أنَّه لوحظت دوريات لقوات "اليونيفيل" في أكثر من منطقة وذلك في إطار حركةٍ تندرج في إطار الإجراء الروتينيّ.

كذلك، فقد قالت المصادر إنّ الطرقات العسكريّة الإسرائيلية على طول الشريط الحدودي فارغة تماماً من أيّ دوريات، في حين أنَّ الطيران التجسسي ما زال يُحلق فوق أجواء العديد من القرى والبلدات لاسيما تلك المتقدمة باتجاه الحدود. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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