جدول جديد للمحروقات.. كم بلغت الاسعار؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان ألف ليرة، والمازوت 6 ألاف ليرة في حين استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان:1.564.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.604.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.545.000 ليرة لبنانيةالغاز: 936.000 ليرة لبنانية