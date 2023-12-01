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لبنان

جلسة تشريعية في النصف الأول من هذا الشهر؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 03:08
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 أكد النائب ميشال موسى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية في النصف الأول من هذا الشهر"، رافضاً ربط الدعوة بمواقف الكتل النيابية.

وشدد  في حديث إلى "صوت كل لبنان"، على "وجوب الحفاظ على مؤسسة الجيش"، معتبراً ان "ملفّ قيادة الجيش ومسألة تطبيق الـ 1701 هما موضوعان ملحّان طالما ان الملف الرئاسي طال امده ولم يسجل اي تبدل في المواقف حتى اللحظة، ولذلك طرحهما المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان أثناء زيارته إلى لبنان".
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وقال نحن "بأمس الحاجة لنوع من التقارب بين الافرقاء"، مؤكداً أنه "لا تطور بين الكتل حول الاستحقاق الرئاسي، والتواصل ضئيل فيما خص الأسماء، وحتى من قبل الموفدين لم يتم طرح أي أسماء جديدة".
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