"صاعقة ضربت أرزة".. هكذا خاطب الراعي وزير الدفاع!

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بُطرس الراعي، اليوم الجمعة، وزير الدفاع موريس سليم في بكركي.



Advertisement وذكرت قناة "الجديد" أن الراعي تحدث أمام سليم قائلاً: "المنطقة تغلي ونحن بلا رأس وفي الديمان لدينا أرزة كبيرة أصابتها صاعقة فانكسر رأسها ويحاول كل غصن فيها ان يكون هو الرأس وهكذا نحن في لبنان فكيف نحمي وطننا؟". وذكرت قناة "الجديد" أن الراعي تحدث أمام سليم قائلاً: "المنطقة تغلي ونحن بلا رأس وفي الديمان لدينا أرزة كبيرة أصابتها صاعقة فانكسر رأسها ويحاول كل غصن فيها ان يكون هو الرأس وهكذا نحن في لبنان فكيف نحمي وطننا؟".