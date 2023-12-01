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لبنان

"صاعقة ضربت أرزة".. هكذا خاطب الراعي وزير الدفاع!

Lebanon 24
01-12-2023 | 04:48
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بُطرس الراعي، اليوم الجمعة، وزير الدفاع موريس سليم في بكركي.

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وذكرت قناة "الجديد" أن الراعي تحدث أمام سليم قائلاً: "المنطقة تغلي ونحن بلا رأس وفي الديمان لدينا أرزة كبيرة أصابتها صاعقة فانكسر رأسها ويحاول كل غصن فيها ان يكون هو الرأس وهكذا نحن في لبنان فكيف نحمي وطننا؟".

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