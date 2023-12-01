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لبنان

"تهريب بشر".. الجيش يكشف ما حصل قبالة شاطئ طرابلس!

Lebanon 24
01-12-2023 | 04:51
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اعلنت  قيادة الجيش – مديرية التوجيه انه بتاريخ ١ /١٢ /٢٠٢٣، في إطار مراقبة الحدود البحرية ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه ١١٠ أشخاص بينهم لبنانيان و١٠٨ سوريين.
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وكانت أفادت مندوبة "لبنان24" في وقت سابق من اليوم، بأن القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ مركب شمال لبنان، للمزيد من التفاصيل إضغط هنا:
 
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