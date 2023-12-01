"تهريب بشر".. الجيش يكشف ما حصل قبالة شاطئ طرابلس!

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انه بتاريخ ١ /١٢ /٢٠٢٣، في إطار مراقبة الحدود البحرية ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه ١١٠ أشخاص بينهم لبنانيان و١٠٨ سوريين.

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