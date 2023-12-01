الابيض يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات

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يشارك وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمتد من 30 تشرين الثاني إلى 12 كانون الأول، حيث يجتمع القادة من جميع أنحاء العالم سنويًا لمعالجة التدخل البشري الخطير في النظام المناخي.وبحسب ما افاد مكتبه الاعلامي في بيان، فإن لمشاركة الوزير الأبيض في هذا المؤتمر "أهمية خاصة" فهو أول مؤتمر أطراف يركز بشكل واضح على الصحة، ويؤكّد الوزير الأبيض من خلال مشاركته" الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية في لبنان للمخاطر المرتبطة بالصحة العامة في المؤتمر الأوسع حول تغير المناخ".وأضاف البيان: "واعترافًا بالتأثير الذي لا يمكن إنكاره للعوامل البيئية على صحة الإنسان، سيدعو الابيض "إلى التزام اتخاذ تدابير استباقية واستراتيجيات تعاونية للتخفيف من هذه الآثار".كما سيشدد على "المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى حماية الصحة العامة وسط التحولات البيئية"، مؤكّدًا " الضرورة الملحة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطوير أنظمة الرعاية الصحية وتطويرها للتكيف والتأقلم مع ازمة التغير المناخي. وتتوافق هذه المبادرات مع التزام وزارة الصحة العامة تعزيز الممارسات الصحية المستدامة وضمان وصول جميع المواطنين إلى الرعاية الصحية بشكل عادل".كذلك، سيشارك الأبيض في حوارات رفيعة المستوى، لتعزيز التعاون مع الوزراء والقادة على المستويين المحلي والعالمي والتأكيد على تفاني لبنان في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، وخاصة في المواضيع المرتبطة بالصحة العامة".وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، كانت وزارة الصحة العامة قد دعمت إجراءات مؤتمر الأمم المتحدة المرتبطة بتغير المناخ (COP26) في رسالة رسمية موقعة ومؤرخة في 26 آذار 2023. وكجزء من هذه المبادرة، التزم لبنان إعطاء الأولوية للاحتياجات الصحية لسكانه، آخذا بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بالبيئة والاستدامة والتي تواجه مرافق الرعاية الصحية.وختم البيان:" إن وزارة الصحة العامة ثابتة في التزامها دمج مواضيع التأقلم المناخي في سياسات الصحة العامة، ومواءمة الجهود مع السياسات الدولية لحماية المواطنين والأجيال القادمة".