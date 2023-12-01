قال مسؤول في "حزب الله" إن "التطورات في غزة قد تؤثر على الوضع في لبنان"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وأكد المسؤول أن "لبنان "مستعد لمواجهة" أي خطر من إسرائيل على الجبهة الجنوبية".