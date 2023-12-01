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لبنان

أوّل تعليق لـ"الحزب" على استئناف الحرب في غزة.. ماذا أعلن مسؤولٌ قبل قليل؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 06:02
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قال مسؤول في "حزب الله" إن "التطورات في غزة قد تؤثر على الوضع في لبنان"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".  
 
وأكد المسؤول أن "لبنان "مستعد لمواجهة" أي خطر من إسرائيل على الجبهة الجنوبية". 
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