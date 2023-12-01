سلام عزى العاهل السعودي بوفاة شقيقه

كتب وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام عبر منصة "اكس":" نتقدم بأحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في فقدانهم العزيز، الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ‏وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. ‏إن لله وإنا إليه راجعون".

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