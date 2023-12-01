في زحلة.. أمن الدّولة توقف سورياً يتعاطى المخدّرات

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في زحلة السوريّ (ع. ر.)، وعثرت معه على كميّة من المخدّرات، اعترف خلال التحقيق بتعاطيه لها.



وأحيل على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.

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