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لبنان

في زحلة.. أمن الدّولة توقف سورياً يتعاطى المخدّرات

Lebanon 24
01-12-2023 | 07:06
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أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في زحلة السوريّ (ع. ر.)، وعثرت معه على كميّة من المخدّرات، اعترف خلال التحقيق بتعاطيه لها.

وأحيل على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.
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