حمية: فتح آفاق تعاون مع المنظمة البحرية الدولية يعزز ثقة المجتمع البحري بلبنان

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يواصل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية لقاءاته في بريطانيا على هامش مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية، حيث التقى على رأس وفد من الوزارة وبحضور سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كياتك ليم على رأس وفد من المنظمة، حيث جرى البحث في آفاق التعاون بين لبنان والمنظمة ، وذلك كعضوٍ فاعل فيها .واكد حمية خلال الاجتماع بأن " لبنان سيبقى حريصاً على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المنظمة ، ولا سيما فيما يتعلق بالسلامة البحرية والعوامل البيئية "، مشيراً الى أن " التزام المعايير التي تضعها المنظمة ، يعد أمراً ثابتاً لنا في لبنان، كون ذلك يعزز أكثر فأكثر ثقة المجتمع البحري به ولاسيما بقطاعات المرافئ والنقل البحري على حد سواء".