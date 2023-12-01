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لبنان

وزيرة فرنسيّة تُحذّر من تمدّد الحرب إلى لبنان: الوضع أخطر من العام 2006

Lebanon 24
01-12-2023 | 07:53
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أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن "أي خطأ في الحسابات يمكن أن يجر لبنان إلى تصعيد يتجاوز جنوبه". 
 
وفي حديث لـ"العربية"، قالت كولونا: "الوضع بين لبنان وإسرائيل أخطر مما كان عام 2006". 
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