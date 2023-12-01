وزيرة فرنسيّة تُحذّر من تمدّد الحرب إلى لبنان: الوضع أخطر من العام 2006

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن "أي خطأ في الحسابات يمكن أن يجر لبنان إلى تصعيد يتجاوز جنوبه".

وفي حديث لـ"العربية"، قالت كولونا: "الوضع بين لبنان وإسرائيل أخطر مما كان عام 2006".