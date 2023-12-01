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لبنان

في مطار بيروت... حاول تهريب 79 جهاز I phone 15 قادماً من دبي

Lebanon 24
01-12-2023 | 08:12
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تمكن رجال الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من احباط عملية تهريب 79 جهازا خلويا  من فئة I phone 15 في حقيبة أحد الأشخاص.
 
وكان الرجل قادماً من دبي.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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