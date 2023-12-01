في مطار بيروت... حاول تهريب 79 جهاز I phone 15 قادماً من دبي

تمكن رجال الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من احباط عملية تهريب 79 جهازا خلويا من فئة I phone 15 في حقيبة أحد الأشخاص.

وكان الرجل قادماً من دبي.