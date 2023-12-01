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لبنان

ميقاتي شارك في حفل افتتاح "كوب 28"... وهذا ما بحثه مع أمير قطر وغوتيريس وكاميرون

Lebanon 24
01-12-2023 | 08:24
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شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حفل افتتاح "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28"،الذي بدأ اعماله رسميا اليوم في إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة.
وضم الوفد اللبناني الى المؤتمر وزير البيئة ناصر ياسين ،وزير الطاقة وليد فياض، سفير لبنان في الامارات العربية المتحدة فؤاد شهاب  دندن، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
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لقاءات
وعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات خلال مشاركته في المؤتمر ،فاجتمع  مع  أمير دولة قطر  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتم خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، كما جرى تبادل وجهات النظر حول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
شارك في اللقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية  القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

غوتيريس
كما عقد رئيس الحكومة إجتماعا مع الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس وتم البحث في العدوان الاسرائيلي على غزة والوضع في لبنان.
كما تطرق البحث الى أهمية الالتزام بتنفيذ القرار 1701 ومندرجاته ووقف العدوان الاسرائيلي  على جنوب لبنان واستخدام الفوسفور الحارق وما نتج عنه من خسائر واضرار.
 


وزير خارجية بريطانيا
وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وتناول البحث العلاقات اللبنانية- البريطانية والوضع في المنطقة.
 
 
لقاءات اخرى
كما إجتمع رئيس الحكومة مع  الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، ورئيس  وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز وعدد من رؤساء الوفود العربية والاجنبية المشاركة في المؤتمر.
كذلك اجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في اطار  متابعة التعاون بين الحكومة والصندوق.
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