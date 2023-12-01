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لبنان

في شبعا... إطلاق نار إسرائيلي على رعاة ماعز

Lebanon 24
01-12-2023 | 08:56
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أطلقت قوات العدو الاسرائيلي النار من موقع الردار في جبل الشيخ المطل على بلدة شبعا على رعاة ماعز من آل زهرة.

وأشارت الوكالة الوطنية بأنه لم يتم تسجيل اصابات .

 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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