في شبعا... إطلاق نار إسرائيلي على رعاة ماعز

أطلقت قوات العدو الاسرائيلي النار من موقع الردار في جبل الشيخ المطل على بلدة شبعا على رعاة ماعز من آل زهرة.



وأشارت الوكالة الوطنية بأنه لم يتم تسجيل اصابات .





Advertisement