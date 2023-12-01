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لبنان

بعد انتهاء الهدنة في غزة... ما الذي أعلنه "الحزب" منذ بعض الوقت؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 09:28
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف بعد ظهر اليوم، تجمعا لجنود العدوّ الإسرائيليّ في محيط موقع ‏جل العلام بالأسلحة المناسبة".‏
 
 
 
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حزب الله

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