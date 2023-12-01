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لبنان

في الجنوب... هذا ما حصل مع دوريّة لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
01-12-2023 | 09:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً من أهالي بلدة وادي الحجير - السلوقي، أوقفوا دورية للقوّات الفرنسيّة العاملة في"اليونيفل"، بعد قيامها بتصوير بعض المواقع.
 
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