أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف بعد ظهر اليوم، مواقع ‏جل العلام والمرج ورامية الإسرائيليّة بالأسلحة المناسبة".‏

إلى ذلك، أطلق العدوّ الإسرائيليّ صاروخاً موجهاً من مستعمرة شتولا، باتّجاه أحراش القوزح في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

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كما انفجرت صواريخ اعتراضية في أجواء مستعمرة المطلة وبلدة كفركلا.

وقصفت المدفعيّة الإسرائيليّة تلال بلدة عديسة بـ5 قذائف.

واستهدف العدوّ منزلاً في حولا، وأفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إستشهاد شخصين، وإصابة آخرين.

وتركّز القصف الإسرائيلي على أطراف بلدات: حولا وميس الجبل ودير ميماس وكفركلا والعديسة والناقورة واللبونة وعيتا الشعب ورامية.

كما سقطت قذائف فوسفورية في كروم الزيتون في الحيّ الشرقي المحاذي للجدار في بلدة كفركلا.