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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت سوريّاً في الضنية

Lebanon 24
01-12-2023 | 09:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت أحد السوريين، في محلة حقل العزيمة في قضاء الضنية، لعدم حضوره جلسة الإستجواب، على اثر مضايقته إحدى الفتيات.
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