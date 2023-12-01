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لبنان
مخابرات الجيش أوقفت سوريّاً في الضنية
Lebanon 24
01-12-2023
|
09:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت أحد السوريين، في محلة حقل العزيمة في قضاء الضنية، لعدم حضوره جلسة الإستجواب، على اثر مضايقته إحدى الفتيات.
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