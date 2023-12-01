مخابرات الجيش أوقفت سوريّاً في الضنية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت أحد السوريين، في محلة حقل العزيمة في قضاء الضنية، لعدم حضوره جلسة الإستجواب، على اثر مضايقته إحدى الفتيات.

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