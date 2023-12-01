إسرائيل تستهدف منزلاً في جنوب لبنان... وهذه المعلومات الأوليّة عن عدد الشهداء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف أحد المنازل في بلدة حولا.

وعُلم عن إستشهاد ناصيفة مزرعاني وابنها محمد.

كذلك، تعمل فرق الاسعاف على نقل عدد من الجرحى أُصيبوا أيضاً في القصف الذي استهدف المنزل.