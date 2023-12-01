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لبنان

إسرائيل تستهدف منزلاً في جنوب لبنان... وهذه المعلومات الأوليّة عن عدد الشهداء

Lebanon 24
01-12-2023 | 10:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف أحد المنازل في بلدة حولا.
 
 
وعُلم عن إستشهاد ناصيفة مزرعاني وابنها محمد.
 
 
كذلك، تعمل فرق الاسعاف على نقل عدد من الجرحى أُصيبوا أيضاً في القصف الذي استهدف المنزل.
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