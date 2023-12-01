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لبنان

إطلاق نار يستهدف شاباً... إصابته حرجة

Lebanon 24
01-12-2023 | 10:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار من رشاش حربيّ، على ع.د، في محلة مشروع محرم.
 
 
وعُلم أنّ إصابة ع.د حرجة.
 
 
 
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