18
o
بيروت
19
o
طرابلس
26
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إطلاق نار يستهدف شاباً... إصابته حرجة
Lebanon 24
01-12-2023
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار من رشاش حربيّ، على ع.د، في محلة مشروع محرم.
وعُلم أنّ إصابة ع.د حرجة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: نحتاج لوقف إطلاق نار في غزة يؤدي إلى السلام (العربية)
Lebanon 24
الصحة العالمية: نحتاج لوقف إطلاق نار في غزة يؤدي إلى السلام (العربية)
01/12/2023 22:30:49
01/12/2023 22:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في شبعا... إطلاق نار إسرائيلي على رعاة ماعز
Lebanon 24
في شبعا... إطلاق نار إسرائيلي على رعاة ماعز
01/12/2023 22:30:49
01/12/2023 22:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من اصابة بنزيما.. غاياردو يحقق فوزه الأول مع الاتحاد
Lebanon 24
على الرغم من اصابة بنزيما.. غاياردو يحقق فوزه الأول مع الاتحاد
01/12/2023 22:30:49
01/12/2023 22:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
10 قتلى على الأقل في انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار في محافظة ديالي شرقي العراق
Lebanon 24
10 قتلى على الأقل في انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار في محافظة ديالي شرقي العراق
01/12/2023 22:30:49
01/12/2023 22:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار
اصابة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وعكة صحية ألمت بشخصية أمنية رفيعة
Lebanon 24
وعكة صحية ألمت بشخصية أمنية رفيعة
01:15 | 2023-12-01
01/12/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
12:13 | 2023-12-01
01/12/2023 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
06:13 | 2023-12-01
01/12/2023 06:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. ماذا يجري هناك الآن؟
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. ماذا يجري هناك الآن؟
02:02 | 2023-12-01
01/12/2023 02:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
12:39 | 2023-12-01
01/12/2023 12:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:09 | 2023-12-01
خلال زيارته الأخيرة لبيروت.. ماذا سمع عبداللهيان من قادة المقاومة؟
14:54 | 2023-12-01
من البقاع واستشهد في الجنوب.. شهيدٌ جديد لـ"حزب الله" وهذه هويته
14:44 | 2023-12-01
نداءٌ عاجل من لودريان بشأن لبنان.. وهذه رسالته عن قيادة الجيش
14:29 | 2023-12-01
إسم ملحم زين يثير بلبلة.. ماذا جرى؟
14:00 | 2023-12-01
هل لبنان مُهدّد بإنقطاع الخبز؟ تقريرٌ مهم يعلن ما يحدث!
13:32 | 2023-12-01
"فيسبوك" سيُعاقب هؤلاء في لبنان!
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
01/12/2023 22:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
01/12/2023 22:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
01/12/2023 22:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24