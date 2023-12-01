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لبنان

إليكم آخر تطورات الجنوب.. قصفٌ عنيف حالياً وهذه أبرز المعطيات

Lebanon 24
01-12-2023 | 11:13
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عادت جبهة جنوب لبنان لتشتعل مُجدداً عقب إنهيار الهدنة الإنسانية في غزة، فجر اليوم الجمعة، واستئناف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية التي استهدفت المدنيين هناك وأسفرت عن سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى. 
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ماذا يجري في الجنوب الآن؟
 
ومنذ ساعات الظهيرة، يشهدُ الجنوب توتراً كبيراً حيث شمل القصف الإسرائيلي أكثر من منطقة وبلدة.
 
وبعد القصف الذي طالَ أطراف بلدات حولا، ميس الجبل، دير ميماس، كفركلا، العديسة، الناقورة، اللبونة، عيتا الشعب، رامية، استهدف جيش العدو مساءً بلدة الجبين وأفادت المعلومات أن الحادثة أسفرت عن وقوع إصابات وشهيد. 
 
وعلى الفور، توجّهت فرقة من الدفاع المدني في كشافة الرسالة إلى المكان، وسط تحليق كثيف للطيران التجسسي الإسرائيلي. 
 
وفي وقتٍ سابق اليوم، أدى قصف مُعادٍ طال بلدة حولا إلى استشهاد سيدة ونجلها عقب إصابة منزلهما بقذيفة إسرائيلية.
 
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم خليّة مسلحة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. 
 
ولفتت الصحيفة إلى أنَّ الخلية كانت تعمل في الأراضي اللبنانية بالقرب من منطقة زرعيت، مشيرة إلى أنه تمّ رصد قذائف عديدة انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في منطقتي روش هنكارا ومرغليوت وكذلك باتجاه كريات شمونة. 
 
إلى ذلك، قال المُتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أنّ مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت بنجاح صاروخين في منطقة كريات شمونة، كما تمت مهاجمة مصادر النيران بالمدفعية.
 
"حزب الله" يتبنى 5 عمليات
 
إلى ذلك، تبنى "حزب الله" خلال الساعات الماضية تنفيذ 5 عمليات ضد 5 أهدافٍ إسرائيلية وهي على النحو التالي:
 
1- موقع المرج الإسرائيلي
2- تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع راميا
3- ثكنة راميم
4- تجمع لجنود العدو في محيط موقع المرج
5- تجمع لجنود العدو في موقع جل العلام 

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