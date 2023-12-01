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لبنان

إسرائيل تقصفُ منزلاً جديداً في الجنوب.. ماذا كشفت المعلومات عمّا حصل؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 11:59
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الجبين - جنوب لبنان، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط شهيد و3 جرحى. 
 
وعلى الفور، توجّهت فرقة من الدفاع المدني في كشافة الرسالة إلى المكان وسط تحليقٍ كثيف للطيران التجسسي الإسرائيلي. 
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