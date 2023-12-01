إسرائيل تقصفُ منزلاً جديداً في الجنوب.. ماذا كشفت المعلومات عمّا حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الجبين - جنوب لبنان، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط شهيد و3 جرحى.

وعلى الفور، توجّهت فرقة من الدفاع المدني في كشافة الرسالة إلى المكان وسط تحليقٍ كثيف للطيران التجسسي الإسرائيلي.