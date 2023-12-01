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لبنان
وسط تجدّد أحداث الجنوب.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً
Lebanon 24
01-12-2023
|
12:06
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد "المُجاهد محمد حسين مزرعاني (أبو علي) في جنوب لبنان".
ولفت الحزب إلى أنّ الشهيد مزرعاني هو من بلدة حولا.
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