وسط تجدّد أحداث الجنوب.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد "المُجاهد محمد حسين مزرعاني (أبو علي) في جنوب لبنان".

ولفت الحزب إلى أنّ الشهيد مزرعاني هو من بلدة حولا.